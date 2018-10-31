Galaksisinin merkezinde ilk defa büyük bir karadelik görüntülendi

Teleskoplar, ilk defa Samanyolu galaksisinin merkezindeki bir karadeliğin etrafında ışık hızının yüzde 30'u kadar bir hızla sıcak gaz kütlesinin dönme görüntüsünü kaydetti.
Bu görüntünün ilk defa kaydedildiği, sıcak gaz kütlesinin, güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin merkezinde sıcak gaz kütlesinin etrafında saatte 320 milyon kilometre hızla döndüğünü görüntüledi.
Bilim insanları, maddenin kara delik tarafından yutulmayacak kadar yakın olduğunu belirtti.
Uzay bilimciler, uzun zamandır galaksimizin merkezinde güneşten 10 milyar defa daha büyük bir karadeliğin bulunduğunu düşünüyordu. Çünkü bilim adamları galaksinin merkezinin etrafındaki bütün ışığı yuttuğunu tespit etmişler, onlarca yıl karadeliğin etkinliğinin ipucunu gözetliyorlardı.
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