Galaksisinin merkezinde ilk defa büyük bir karadelik görüntülendi

İlk defa Samanyolu galaksisinin merkezindeki bir karadeliğin etrafında ışık hızının yüzde 30'u kadar bir hızla sıcak gaz kütlesinin dönme görüntüsünü kaydetti.

Teleskoplar, ilk defa Samanyolu galaksisinin merkezindeki bir karadeliğin etrafında ışık hızının yüzde 30'u kadar bir hızla sıcak gaz kütlesinin dönme görüntüsünü kaydetti.

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Bu görüntünün ilk defa kaydedildiği, sıcak gaz kütlesinin, güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin merkezinde sıcak gaz kütlesinin etrafında saatte 320 milyon kilometre hızla döndüğünü görüntüledi.

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Bilim insanları, maddenin kara delik tarafından yutulmayacak kadar yakın olduğunu belirtti.

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