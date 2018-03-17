Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” vizyona girdi. Filmin galası iki gün önce akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı. Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

“Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin galasına Yiğit Özşener, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu’nun zil zurna sarhoş gelmesini “yaptığınız işe saygınız olsun” diyerek eleştirmiştim. Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar ‘filmin konseptine uygun olmuş’ diyerek bana katılmadıklarını açıkladı. ‘Filmin konseptine uygun’ ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi’ dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?