Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” vizyona girdi. Filmin galası iki gün önce akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, oyuncu Kerem Fırtına'nın yanında oturduğu kadınla film boyunca öpüştüğünü yazdı.

Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” vizyona girdi. Filmin galası iki gün önce akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı. Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

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Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. “Allah devamını hayır etsin” diyen Nejat İşler’in rol arkadaşı Merve Çağıran’ı göstererek “O bizim canımız” dedi. Gecede ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler düşme tehlikesi de yaşadı. Nejat İşler’in yardımına yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu koştu.

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Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, gecenin perde arkasını bugünkü köşesine taşıdı. İşte Cengiz Semercioğlu'nun çok konuşulacak yazısı...

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Galada skandal! Salonda herkesin önünde seviştiler

“Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin galasına Yiğit Özşener, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu’nun zil zurna sarhoş gelmesini “yaptığınız işe saygınız olsun” diyerek eleştirmiştim. Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar ‘filmin konseptine uygun olmuş’ diyerek bana katılmadıklarını açıkladı. ‘Filmin konseptine uygun’ ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi’ dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?

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