Galada büyük şok! Survivor Berna'yı kolundan tutup kaçırmaya çalıştı

'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında oyuncu Berna Öztürk ,kendisini sosyal medyada da daha önce taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranının saldırısına uğradı. Öztürk'ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö 'yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi. Yaşanan olayın ardından galaya gelen polis ekipleri Mert Ö.'yü gözaltına alırken, Berna Öztürk'ün uğradığı saldırı kameralara saniye saniye kaydedildi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Esra Sönmezer, Coşkun Göğen, İlker Kurt, Ardal Kural gibi ünlülerin rol aldığı filmin Galası Ümraniye Hilton Garden Inn otelde yapıldı. Galaya katılan ünlü Dj Berna Öztürk kameralara açıklama yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı. İsminin Mert Ö. olduğu öğrenilen şahıs Berna Öztürk'ü kolundan tutup dışarı kaçırmak istedi. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri Berna Öztürk'ün etrafında adeta koruma duvarı oluşturdu.

Polis saldırgan Mert. Ö'yü gözaltında alındı. Yapılan incelemede Mert Ö.'nün Berna Öztürk'ün takıntılı hayranı olduğu belirlendi. Mert Ö'nün Berna Öztürk'ün sosyal medya hesaplarına da mesajlar atarak taciz ettiği iddia edildi. Olaydan sonra set ekibi ile Berna Öztürk otel içerisinde bir süre bekletildikten sonra güvenlik görevlileri eşliğinde filmin izleneceği AVM'deki salona gitti.

Kendisine yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapmayan Berna Öztürk film Galası hakkında şunları söyledi: "Teşekkür ederim her şey yolunda çok sağ olun. Mühim olan filmimiz, filmimizin çok iyi olması. İnşallah hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeniden sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir film olduğunu umuyoruz. Biz de daha izleyemedik. İnşallah biz de sizlerle beraber güleceğiz".

  • Magazin 04 Nisan 2018 11:18
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