Galada büyük şok! Survivor Berna'yı kolundan tutup kaçırmaya çalıştı

Kendisine yapılan saldırı ile ilgili açıklama yapmayan Berna Öztürk film Galası hakkında şunları söyledi: "Teşekkür ederim her şey yolunda çok sağ olun. Mühim olan filmimiz, filmimizin çok iyi olması. İnşallah hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Yeniden sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir film olduğunu umuyoruz. Biz de daha izleyemedik. İnşallah biz de sizlerle beraber güleceğiz".