Gagavzuya nerede hangi ülkeye bağlı Türkler mi yaşıyor?

Gagavuzya'nın nerede olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaptığı resmi ziyaret sonrası merak konusu oldu. Gagavuzya'nın nerede ve hangi ülkeye bağlı olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi edinmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, Gagavuzya neresi? Gagavuz nereye bağlı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı. Bu gelişmenin ardından Gagavuzya'nın nerede olduğu merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

GAGAVUZYA NERESİ: Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlettir. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-oğuzdan türediği düşünülmektedir. Paul Wittek'e göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzeddin Keykavus ile bağlantılıdır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılan ve 1990 – 1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyetine katılan devlet. Günümüzde Gagavuzya otonom bölgesi olarak adlandırılmaktadır.

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