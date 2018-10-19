  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gagavuzya nerede hangi ülkenin içinde Türkiye'ye yakın mı?

Gagavuzya nerede hangi ülkenin içinde Türkiye'ye yakın mı?

Gagavuzya nerede, hangi ülkeye bağlı ve Türkiye'ye yakınmı soruları Erdoğan'ın ziyaretinden sonra araştırılmaya başladı. Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlet olan Gagavuzya'da yaşayanlar Oğuz Türkü kökenlidir. Moldovya'dan ayrılan Gagavuzya 1990 – 1994 yılları arasında bağımsızlığı ilan etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-10-2018 08:30 - Güncelleme: 19-10-2018 08:30

Gagavuzya'nın nerede olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaptığı resmi ziyaret sonrası merak konusu oldu. Gagavuzya'nın nerede ve hangi ülkeye bağlı olduğunu merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi edinmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, Gagavuzya neresi? Gagavuz nereye bağlı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a gitti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı. Bu gelişmenin ardından Gagavuzya'nın nerede olduğu merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

GAGAVUZYA NERESİ: Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk devlettir. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-oğuzdan türediği düşünülmektedir. Paul Wittek'e göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzeddin Keykavus ile bağlantılıdır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden ayrılan ve 1990 – 1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyetine katılan devlet. Günümüzde Gagavuzya otonom bölgesi olarak adlandırılmaktadır.

Moldova nerede kimlikle nasıl gidilir uçak fiyatları-2018

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gagavuzya nerede hangi ülkenin içinde Türkiye'ye yakın mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro