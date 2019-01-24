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Gaffar Okan kimdir ne zaman öldü ölüm sebebi neydi?

Gaffar Okan kimdir ne zaman öldü ölüm sebebi neydi?

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Gaffar Okan Diyarbakır Emniyet Müdürüydü. Gaffar Okkan hakkında bir çok yazı ve kitap yazıldı. Her yıl milyonlarca kişi Gaffar Okkan'ı ölüm yıldönümünde yad ediyor. İşte Gaffar Okkan'ın hayatı...

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 15:20 - Güncelleme: 24-01-2019 15:20

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001’de faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Bugün hala aydınlamamış cinayet ile ilgili birçok iddia söz konusudur. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından Valilik Binası’na makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

GAFFAR OKKAN KİMDİR: Gaffar Okkan, Sakarya ilinin Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji’nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

Bu ilde Emniyet Âmirliği rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

6 Aralık 1993 tarihinde 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfî ederek Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul Beykoz’daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Gaffar Okkan, Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

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