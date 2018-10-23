G7 ülkelerinden Suudi Arabistan'a çağrı

G7 ülkeleri gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'a Türkiye ile tam işbirliği içerisinde inandırıcı, saydam ve hızlı bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu. G7'nin ortak kınama metnine ABD'nin de imza atması dikkat çekerken Birleşmiş Milletler'den Türkiye'nin talep etmesi halinde soruşturmayı değerlendirebileceklerini duyurdu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bağımsız bir soruşturma başlatabilmesi için ülkelerden talep gelmesi gerektiğini belirten Haq, "Türkiye'den resmi bir talep gelirse değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Haq, BM soruşturmasının başarılı olması içinse tarafların işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

G7'DEN SUUDİLERE ÇAĞRI

G7 dışişleri bakanları da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan’ın Türkiye ile tam iş birliği içinde derinlemesine, inandırıcı, saydam ve hızlı bir soruşturma yürütmesi ve Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan koşullara ilişkin tam ve sahih bir hesap vermesi beklentimizi yineliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Suudi Arabistan’ın, İstanbul’daki konsolosluğunda gerçekleştiğini doğruladığı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.Kaşıkçı’nın öldürüldüğünün doğrulanması tam saydamlığa ve hesap verirliğe doğru ilk adımdır. Ancak verilen izahat halen cevaplanmamış pek çok soruyu geride bıraktı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

"HESAP SORULMALIDIR"

“Cinayetten sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır.” ifadesi kullanılan açıklamada, “Suudi Arabistan böyle bir olayın asla tekrarlanamaması için gerekli önlemleri almalıdır” vurgusu yapıldı.

G7 açıklamasında, Kaşıkçı’nın başına gelenlerin dünya çapında gazetecilerin ve ifade özgürlüğünün korunmasına duyulan ihtiyacı teyit ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, G7'yi oluşturan İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Kanada ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra AB Yüksek Temsilcisinin de imzası yer aldı.