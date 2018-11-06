Futbolcuyu katleden zanlıdan olay sözler: Karımın üzerinde yakaladım

Geçtiğimiz günlerde cesedi Brezilya'nın güney kenti Parana'da bulunan Sao Paolo'nun orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı, canlı yayında her şeyi itiraf etti. Daniel Correa Freitas'ın, boğazında kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının da kesildiğini belirtilmişti.
"EŞİME TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI": Freitas'ın öldürülmeden önce 18 yaşındaki Allana Brittes ile bir partide olduğu belirtilirken, ünlü futbolcunun aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, bağlandığı 'Brasil Urgente' isimli televizyon programında, futbolcunun eşine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.
''ONU EŞİMİN ÜZERİNDE GÖRDÜM'': Brittes, "Kapıyı açıp odaya girdiğimde onu eşimin üzerinde gördüm. Eşim çığlık atıyordu ve yardım çağırıyordu. Benim yaptığım şey, herkesin yapacağı şeydi çünkü orada bulunan yalnızca benim eşim değil, Brezilya'daki bütün kadınlardı" ifadelerini kullandı.
İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ: Eşinin Freitas'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Brittes, "O durumdaki kişi sizin kızınız, kız kardeşiniz, anneniz ya da eşiniz de olabilirdi. O benim 20 yıllık eşimdi. Dedikodular her zaman yayılır ancak gerçek sonunda ortaya çıkacaktır. Yaptığım şeyi biliyorum. Bizi izleyen herkesin de, öyle bir durumda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapacaklarını düşünmelerini istiyorum" dedi.
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