Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Ünlü şarkıcı selin Ciğerci, iki yıldır birliktelik yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan olağanüstü bir evlilik teklifi aldı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evliliğe ilk adımı attı. Çıra, dün birlikteliklerinin ikinci yılını kutladığı Ciğerci için olağanüstü bir sürpriz hazırladı. Twitter

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Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ünlü futbolcu, sevgilisini kutlama için gözleri bağlı bir şekilde mekana getirdi ve ardından evlilik teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi. Twitter

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Özel Siparişle Hazırlanan Yüzük: Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı. Gökhan Çıra'nın sevgilisine aldığı yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor ve kolay bulunamadığı için özel sipariş üzerine hazırlanıyor. Twitter

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