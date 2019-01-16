Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Ünlü şarkıcı selin Ciğerci, iki yıldır birliktelik yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan olağanüstü bir evlilik teklifi aldı.

Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evliliğe ilk adımı attı. Çıra, dün birlikteliklerinin ikinci yılını kutladığı Ciğerci için olağanüstü bir sürpriz hazırladı.

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Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ünlü futbolcu, sevgilisini kutlama için gözleri bağlı bir şekilde mekana getirdi ve ardından evlilik teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi.

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Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Özel Siparişle Hazırlanan Yüzük: Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı. Gökhan Çıra'nın sevgilisine aldığı yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor ve kolay bulunamadığı için özel sipariş üzerine hazırlanıyor.

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Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

"2019 Benim Yılım Olacak": Öte yandan Selin Ciğerci daha önce, "2019 her açıdan benim yılım olacak. Güzel sürprizlerim var. Çok güzel bir şarkı hazırladık. Yeni yıla damgasını vuracak bir single geliyor" demişti.

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