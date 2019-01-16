Futbolcu sevgilisi Selin Ciğerci'nin parmağına servet taktı! Evleniyorlar

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evliliğe ilk adımı attı. Çıra, dün birlikteliklerinin ikinci yılını kutladığı Ciğerci için olağanüstü bir sürpriz hazırladı.
Galatasaray'ın alt yapısından yetişen ünlü futbolcu, sevgilisini kutlama için gözleri bağlı bir şekilde mekana getirdi ve ardından evlilik teklif etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi.
Özel Siparişle Hazırlanan Yüzük: Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı. Gökhan Çıra'nın sevgilisine aldığı yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor ve kolay bulunamadığı için özel sipariş üzerine hazırlanıyor.
"2019 Benim Yılım Olacak": Öte yandan Selin Ciğerci daha önce, "2019 her açıdan benim yılım olacak. Güzel sürprizlerim var. Çok güzel bir şarkı hazırladık. Yeni yıla damgasını vuracak bir single geliyor" demişti.
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