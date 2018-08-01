Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Serkan Balcı'nın ile Berfin Uluman'ın tek celsede boşandığı ortaya çıktı. Boşandıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Uluman fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde topladı.

Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerde top koşturan milli futbolcu Serkan Balcı'nın eşi Berfin Uluman, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı. Uluman'ın Serkan Balcı'dan geçtiğimiz ay süpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. 2009 senesinde evlenen ve mutlu bir evliliği olduğu bilinen Uluman'ın tek celsede boşandığı öğrenildi.

113
Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Yalıkavak'ta bir beach'te objektiflere yansıyan Uluman‘ın geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. 2009 yılında evlenen ve mutlu bir evliliği olduğu bilinen Uluman'ın, tek celsede boşandığı öğrenildi. Balcı soyismini değiştiren ve mekana Uluman olarak rezervasyon yaptıran başarılı ressam, görenleri kendisine hayran bıraktı. Mavi bikinisi ile denize giren Uluman, fit ve düzgün fiziği ile dikkat çekti.

213
Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

313
Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro