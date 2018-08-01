Futbolcu eşinden tek celsede boşandı soluğu Bodrum'da aldı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerde top koşturan milli futbolcu Serkan Balcı'nın eşi Berfin Uluman, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı. Uluman'ın Serkan Balcı'dan geçtiğimiz ay süpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. 2009 senesinde evlenen ve mutlu bir evliliği olduğu bilinen Uluman'ın tek celsede boşandığı öğrenildi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Yalıkavak'ta bir beach'te objektiflere yansıyan Uluman‘ın geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde boşandığı ortaya çıktı. 2009 yılında evlenen ve mutlu bir evliliği olduğu bilinen Uluman'ın, tek celsede boşandığı öğrenildi. Balcı soyismini değiştiren ve mekana Uluman olarak rezervasyon yaptıran başarılı ressam, görenleri kendisine hayran bıraktı. Mavi bikinisi ile denize giren Uluman, fit ve düzgün fiziği ile dikkat çekti.