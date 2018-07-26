Rüzgarın azizliğine uğradı az daha frikik veriyordu!

Rusya'daki Dünya Kupası öncesi çocuklarının annesi Daniella Semaan ile aile arasında düzenlenen bir düğün ile dünya evine giren İspanyol futbolcu Fabregas, kutlamaları yaza bıraktı. Ünlü çiftin düğün partisine Lionel Messi'den John Terry'ye, Thierry Henry'den Luis Suarez ve Carles Puyol'a kadar futbol dünyasının birçok ünlü ismi katıldı.