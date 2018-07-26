Rüzgarın azizliğine uğradı az daha frikik veriyordu!

Rusya'daki Dünya Kupası öncesi çocuklarının annesi Daniella Semaan ile aile arasında düzenlenen bir düğün ile dünya evine giren İspanyol futbolcu Fabregas, kutlamaları yaza bıraktı. Ünlü çiftin düğün partisine Lionel Messi'den John Terry'ye, Thierry Henry'den Luis Suarez ve Carles Puyol'a kadar futbol dünyasının birçok ünlü ismi katıldı.
Ibiza'nın kuzeyinde bulunan Sa Ferradura isimli özel adadaki lüks bir villada gerçekleşen törende, ünlü futbolcular ve eşleri şıklık yarışındaydı. Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo da partinin davetlileri arasındaydı. Messi'nin keyifli halleri dikkat çekti.
Carles Puyol ve Vanesa Lorenzo
Luis Suarez ve Sofia Balbi
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