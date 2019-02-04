Futbol camiasından bir kayıp daha! Turgut Uçar son yolculuğuna uğurdandı

Altay ve Karşıyaka camialarında sevilen isim olan Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Turgut Uçar için Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile tören düzenlendi.

Uçar'ın cenazesine eşi Umay, çocukları Derin ve Ege Uçar, Milli Takım Altyapı Koordinatörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik, Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay Divan Kurulu eski Başkanı Kemal Zorlu, Altay eski Başkanı Nafiz Zorlu, Teknik Direktör Tamer Tuna, Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uçar’ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Futbolculuk döneminde Altay, Karşıyaka, Trabzonspor, Gaziantepspor, Balıkesirspor ve Soma Linyitspor’da forma giyen Uçar, birçok takımda da teknik direktör olarak görev yaptı. Karşıyaka’yı üç kez çalıştıran Turgut Uçar, Altay’da ise iki dönem görev aldı. Deneyimli teknik adam; Akhisaspor, Uşakspor, Yozgatspor, Tokatspor, Karabükspor, Bandırmaspor ve İskenderun Demir Çelik gibi ekipleri de çalıştırdı.