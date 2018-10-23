Futbol aşığı Rus güzel tribünü salladı!

Türkiye Kadınlar Futbol 2'nci Ligi ekiplerinden 1207 Antalyaspor, sahasında Nusaybin Gençlik Spor'u ağırladı. Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Sahası'nda oynanan maçı Antalya temsilcisi, Kevser, Habibe, Melisa, Melis'in golleriyle 4-0 kazandı. Ligde oynadığı iki maçı da kazanan 1207 Antalyaspor, pazar günü deplasmanda 7 Eylül Gençlik Spor ile karşılaşacak. 1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, "Ligde iki maçı da kazanarak büyük sevinç yaşadık. Aydın deplasmanına galibiyet için gideceğiz" dedi.