Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

Füsun Demirel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Füsun Demirel ne demişti de bu kadar olay olmuştu soruları merak konusu oldu. Sevilen ve başarılı oyuncu Füsun Demirel yaşadıklarına ve içinde olduğu duruma isyan etti. Peki neden, ne olmuştu?

Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

Füsun Demirel kimdir, ne olmuştu Füsun Demirel ne demişti soruları son günlerin en çok araştırılan konularının başında geliyor. Sevilen ve başarılı ekran yüzü ünlü oyuncu Füsun Demirel instagram hesabında yazdıkları ile son günlerin konuşulan ismi oldu. Füsun Demirel, ''Gerilla annesini oynamak istiyorum'' demiş ardından 'Aile İşi' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

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Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

FÜSUN DEMİREL KİMDİR, İSYAN ETTİ: Oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine iş verilmemesine tepki gösterdi.
Instagram hesabında bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şunları yazdı: 1984 sinema ile tanışmam...Bugüne kadar 60 film ve belki 20 dizi...12 ulusal ödül... Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…"

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Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

''ÇOK İNCİTİCİ MESAJLAR DA GELİYOR': Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, ''Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler… Çok incitici mesajlar da geliyor… Yoruma kapatmak zorunda kaldık'' diye yazdı.

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Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

3 yıldan beri işsiz olduğunu söyleyen ve bu duruma tepki gösteren başarılı oyuncu Füsun Demirel ne demişti de bu kadar olay olmuştu. Gelin yaşananları birlikte hatırlayalım. Her şey Füsun Demirel'in verdiği bir röportajda 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' demesiyle başlamıştı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine oynadığı dizi 'Aile İşi' kadrosundan çıkarılmış ve Füsun Demirel için deyim yerindeyse 'çöküş' başlamıştı.

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