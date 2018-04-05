Füsun Demirel kimdir ne demişti son sözlerinde isyan bayrağını çekti!

FÜSUN DEMİREL KİMDİR, İSYAN ETTİ: Oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisine iş verilmemesine tepki gösterdi.

Instagram hesabında bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şunları yazdı: 1984 sinema ile tanışmam...Bugüne kadar 60 film ve belki 20 dizi...12 ulusal ödül... Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…"