Füsun Demirel ağlayarak isyan etti! Artık dayanamıyorum

Usta oyuncu Füsun Demirel sosyal medyadan kendisine oyun verilmemesine isyan etti. Demirel, işsiz geçirdiği üçüncü yılı olduğunu belirterek, “Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı” diye sordu...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirel, “Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum…Çalışmak…Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…” ifadelerini paylaştı. Demirel’in bu paylaşımı kamuoyunun ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

MESAJLARI YORUMA KAPATTI

Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, “Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler... Çok incitici mesajlar da geliyor... Yoruma kapatmak zorunda kaldık” diye yazdı.

GERİLLA ANNESİNİ OYNAMAK İSTİYORUM DEYİNCE...

Füsun Demirel geçen yıl "Gerilla annesini oynamak istiyorum" demesinin ardından ATV'deki "Aile İşi" adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Demirel bu sözlerindeki “gerillanın” PKK’lılar olmadığını belirterek, “Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır” diyerek açıklamıştı.

İşte o paylaşım:

İŞ BULAMAYINCA SEMT PAZARINDA TEZGAH AÇTI

Füsun Demirel işsiz kalınca geçen yıl pazarcılığa başladı! Bomonti'deki ikinci el pazarında tezgah açan Demirel, "Ben 35 yıldır halkın içindeyim. Pazarda yüksek tahsil yapmış birçok insan var. Burada çok iyi dostluklar kurdum" açıklamasına bulunmuştu.