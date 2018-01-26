Furkan Kızılay yıllarca unutturmaya çalıştı ama olmadı

Yıllar önce "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Havuç Emre" karakteri ile üne kavuşan 27 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, farklı rollerde oynamak istediği gerekçesiyle Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde oynamayı kabul etmemişti. Kızılay, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.
Habercilerin görüntülemesi ile hayranlarının fark etmesi ve kendi aralarında "Havuç buradaymış, bizde fotoğraf çektirelim" demelerini duyan ama bundan rahatsız olmayan Furkan Kızılay, hiç kimseyi kırmayarak bütün hayranları ile fotoğraf çektirdi. Peki Furkan Kızılay'ın yaşam öyküsünü merak ediyor musunuz? Ünlü oyuncu şu sıralar sık sık sevgilisiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Gelin hep birlikte Furkan Kızılay'ın geçmişine bir göz atalım...
FURKAN KIZILAY KİMDİR? Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990'da İstanbul-Şile'de doğdu. Kızılay, Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun oldu.
İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı.
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