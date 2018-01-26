Furkan Kızılay yıllarca unutturmaya çalıştı ama olmadı

Habercilerin görüntülemesi ile hayranlarının fark etmesi ve kendi aralarında "Havuç buradaymış, bizde fotoğraf çektirelim" demelerini duyan ama bundan rahatsız olmayan Furkan Kızılay, hiç kimseyi kırmayarak bütün hayranları ile fotoğraf çektirdi. Peki Furkan Kızılay'ın yaşam öyküsünü merak ediyor musunuz? Ünlü oyuncu şu sıralar sık sık sevgilisiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor. Gelin hep birlikte Furkan Kızılay'ın geçmişine bir göz atalım...