Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

Furkan Kızılay, önceki gece 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin Kanyon AVM’de gerçekleşen galasına katılan isimler arasında yer aldı. 'Çocuklar Duymasın'da uzun süre ‘Havuç Emre’ karakterine hayat veren Furkan Kızılay, eski dizisi 'Çocuklar Duymasın'da kendi yerine oynayan 31 yaşındaki Baran Erdoğan hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik ‘Havuç’ karakteri var ortada"

