Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

'Havuç' karakteriyle zihinlere kazınan oyuncu Furkan Kızılay 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeni 'havuç' karakteri hakkında konuştu. Önceki gece Kanyın AVM'de gerçekleşen 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin galasına katılan Kızılay, "seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışması kolay olmayacak" dedi.

Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

Furkan Kızılay, önceki gece 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin Kanyon AVM’de gerçekleşen galasına katılan isimler arasında yer aldı. 'Çocuklar Duymasın'da uzun süre ‘Havuç Emre’ karakterine hayat veren Furkan Kızılay, eski dizisi 'Çocuklar Duymasın'da kendi yerine oynayan 31 yaşındaki Baran Erdoğan hakkında konuştu. 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Orada benim yerime oynayan arkadaşa (Baran Erdoğan) çok yüklendiler. Tabii ki kolay değil. Sonuçta 15 senelik ‘Havuç’ karakteri var ortada"

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Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

Öte yandan Geçtiğimiz yıl 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Furkan Kızılay, "Seyircinin yeni 'Havuç'a bir anda alışması kolay olmayacak. Zor bir şeyin altına girdi. İşi çok zor, başarılar diliyorum kendisine" ifadelerini kullandı. Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Tamer karadağlı ve Pınar Altuğ başrolleri paylaşırken, dizinin hayranları yeni Havuç'a alışmakta güçlük çekti.

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Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

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Furkan Kızılay yeni 'Havuç' hakkında bakın ne dedi!

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