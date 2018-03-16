Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay hakkında çıkan bazı iddialara yanıt verdi. Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay hakkında çıkan bazı iddialara yanıt verdi. Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan kendi isteğiyle ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı.

18
Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Dizinin yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım. Birol Güven ile de halen samimi şekilde görüşüyoruz" dedi. Şu an başka bir dizide rol aldığını ifade eden Kızılay, sadece havuç rolü değil başka rolleri de oynayabileceğini göstermek için diziden ayrıldığını belirtti.

28
Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Survivor 2017'de yer alan Furkan Kızılay o dönem de Havuç karakteri dışında bir rolde oynamak istediğini sık sık söylüyordu.

38
Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Çocuklar Duymasın'a Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan katılmıştı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro