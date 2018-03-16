Furkan Kızılay hakkındaki iddialara yanıt verdi! Birol Güvenle...

Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay hakkında çıkan bazı iddialara yanıt verdi. Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan kendi isteğiyle ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım. Birol Güven ile de halen samimi şekilde görüşüyoruz" dedi. Şu an başka bir dizide rol aldığını ifade eden Kızılay, sadece havuç rolü değil başka rolleri de oynayabileceğini göstermek için diziden ayrıldığını belirtti.