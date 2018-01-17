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Furkan Alkoç kimdir fenomen gelin adayı Hanife ile evleniyor

Furkan Alkoç kimdir fenomen gelin adayı Hanife ile evleniyor

Furkan Alkoç kimdir aslen nereli kaç yaşında? Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ile evlilik yolunda olan Furkan Alkoç ne iş yapıyor? Bir ayrılıp bir barışan Furkan Alkoç ile Hanife Gürdal'a gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 12:23 - Güncelleme: 17-01-2018 12:23

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hanife Gürdal evlilik yolunda. Programlara çıkan fakat istediğini bir türlü bulamayan Hanife Gürdal Furkan Alkoç ile evlenmeye hazırlanıyor. Peki kimdir bu Furkan Alkoç?

Damat adayını ekranlarda arayan fakat bür türlü mutluluğu yakalayamayan Hanife evlilik yolunda. İş adamı sevgilisi Furkan Alkoç ile evlenmeye hazırlanan Hanife Gürdal, mutluluk pozlarını instagram hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Önce Esra Erol'a daha sonra Zuhal Topal'a katılan Hanife Gürdal'ın gelinlik baktığı ortaya çıktı. Fakat Hanife Gürdal ile Furkan Alkoç'un evlilik tarihi henüz belli olmadı.

FURKAN ALKOÇ KİMDİR? Aslen Vanlı olan Furkan Alkoç şimdi sevgilisi Hanife Gürdal gibi İzmir'de yaşıyor. Hanife gibi mutluluk pozlarını instagram hesabından paylaşan Furkan Alkoç iş adamı. 

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