Fulya Sever kimdir aslen nereli kaç yaşında

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci ile genç sevgilisi Fulya Sever, önce gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mekandaki arka masalardan birinde Kahveci’yle koyu bir sohbete dalan 32 yaşındaki Sever, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Sever’in “Bizi çektiler” diye uyardığı Kahveci, mekan çalışanlarıyla muhabirlere haber yollayıp fotoğrafların silinmesini istedi.

Peki eski futbolcunun yanında görüntülenen Fulya Sever kimdir aslen nereli kaç yaşındadır ? İşte Fulya Sever'le ilgili bilinmeyenler...

FULYA SEVER KİMDİR ?

Fulya Sever, 1986 İstanbul doğumlu. Gürsoy Koleji ve Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu. 2008 yılında Best Model Yarışması’na katılıyor. Sonrasında bir trafik kazası geçiriyor ve çok uzun süre ayağa kalkamıyor. Bu süreç içerisinde ailesinin açmış olduğu bir dernekte engelli çocuklara İngilizce ve bilgisayar dersleri veriyor. Sağlığına tam anlamı ile kavuştuğunda bu kez 2010 Miss Globe’a katılıyor. Önce Türkiye 1.si, arkasından 88 ülkenin katıldığı Kâinat Güzellik Yarışması’nda 4. oluyor. Daha sonra Barcelona, Londra ve Paris’te modellik yapıyor. Bu süreç içerisinde oyunculuk, sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de alıyor.

BEŞİKTAŞ TV'DE ÇALIŞTI

Daha sonra TNT’de “Model Boats”, TRT Spor’da “Spordan Mutfağa” gibi birkaç televizyon programı yapıyor. Sonra Beşiktaş TV’ye geçiyor. “Beşiktaş TV’deki programım ‘Çizgi Dışı’nda futbolcu ya da basketbolcuların saha içerisinde olan durumlarını değil sahanın dışından sahanın içine etki eden faktörleri konuşmayı tercih ediyorum. Bunları ben Harvard Üniversitesi’nde bir çalışma grubuyla beraber çalıştım. Türkiye’de bu tip bir programı ilk yapan spor kanalı da Beşiktaş TV’dir.” diyor.

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