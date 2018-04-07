Fulden Uras'ı şoke eden ölüm tehdidi!

ŞARKICI ve Oyuncu Fulden Uras'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne gelen Fulden Uras "360 çocuğun manevi anneliğini yaparken böyle bir tehditle karşılaşmam beni derinden yaraladı" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 1 ay önce başvuran Fulden Uras, Ankara'da kelebek hastalığı ile ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Fulden Uras, İstanbul'da kelebek hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardımcı olmak için bir dernek kurduğunu, ancak 3 yıl önce benzer Ankara'da bulunan benzer bir derneğin başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.



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POLİS LEVENTTE GÖZALTINA ALDI: Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, A.A.'yı önceki gün Levent'te düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli A.A. verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. A.A.'nın "Ben kimseyi tehdit etmedim. Bana komplo kuruyorlar. Benim de onlarla ilgili şikayetlerim var. Ben suç işlemedim kimseyi de ölümle tehdit etmedim" dediği öğrenildi.



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FULDEN URAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ: Gayrettepe bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Fulden Uras ise şüpheliyi yakayan polislere teşekkür ederek " Bu kişi Ankara'da dernek başkanı, bir kez karşılaşmıştık. Ben de İstanbul'da kelebek hastalığına yakalanan çocuklarla ilgili bir derneğin başkanıyım. Şu an 360 çocuğun ablalığını ve anneliğini yapıyorum .Çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumdayken tehdit edilmek beni çok üzdü" dedi. Twitter

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