Fuhuşla mücadelede yeni yöntem! İlk robot genelevi açıldı

Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak.

LumiDolls adlı firmanın daha önceden Barcelona'da aynı konseptte bir genelevi hizmete soktuğu ve 2018 yılı içerisinde Rusya'da 10 adet daha şube açmayı hedeflediği belirtildi.

Firmanın yöneticileri bu tarz bir hizmetle insanların psikolojik sorunlarının önüne geçtiklerini ve fuhuşla mücadelede önemli bir adım attıklarını söylüyor.

Müşterilerine bir saatlik hizmet veren firmanın fiyatları 66 Euro'ya (330 TL) kadar çıkabiliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'ta bulunan Sapphire adlı gece kulübü robotların dans ettiği bir striptiz hizmeti başlatmıştı.

  • Güncel 21 Nisan 2018 17:38
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 18:01 Ben bir tane sarışın olandan aldım, her konuda gerçek kadından iyi, dırdırı yok, hiç başım arıyor günüm var gibi bahane üretip buğün olmaz demiyor, yaşlanmıyorda, fiyat olarakta gerçeginin çokmu çok altında 11 bin Dolara almıştım yıllara vurduğumuzda birşey değil.

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