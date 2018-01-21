Fuhuş vaadiyle durdurup gasp ettiler

ADANA'da otoyolda bir kadının "fuhuş vaadiyle" durdurduğu tır sürücüsü, daha sonra ortaya çıkan bir kişi tarafından bıçaklanarak gasp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Haydar E. (44) 73 SS 039 plakalı tır ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna çıktı. İddiaya göre, Haydar E. Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi sınırlarına geldiğinde otoyol köprüsü altında bir kadının el kaldırdığını gördü. Haydar E. kadını görünce tırı yol kenarına park etti. Kadın tıra yaklaşıp binerek fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kadını tıra kabul etti. Bu sırada arkadan bir de erkek gelip tıra bindi, Haydar E.'nin paralarını ve cep telefonunu istedi. Ancak Haydar E. vermek istemeyince bıçak çıkartıp istediklerini yapmaması halinde onu öldüreceğini söyledi. Haydar E. buna rağmen parasını ve cep telefonunu vermeyince şahıs, Haydar E.'yi bacağından bıçaklayıp cep telefonunu alıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Haydar E. tırdan inip yardım istedi. Onu gören sürücüler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Haydar E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Polisler ise olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Yaralı Haydar E. ise kadın görmediğini bir erkek şahsın gelerek kendisine bıçak çektiğini ve cep telefonunu aldığını ileri sürdü. Ancak polis, yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin biri kadın 2 kişi olduğu olduğunu belirledi. 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Güncel 21 Ocak 2018 10:50
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Fuhuş vaadiyle durdurup gasp ettiler videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat