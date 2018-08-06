Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

ADANA’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği’nin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 'Pempe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin nasıl yakalandığının detayları ortaya çıktı.

Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

Adana’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği’nin yaptığı fuhuş operasyonunda müşteri kılığındaki polisten şüphelenince görüşmeyi keserek kurtulan ‘Pembe Panter’, son operasyonda müşteri kılığındaki polisin ‘uzun saçlı’ olmasına aldanınca yakayı ele vermişti. Fuhuş operasyonunda yakalanan 'Pempe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin nasıl yakalandığının detayları ortaya çıktı.

17
Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

''POLİS OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİM'': Soruşturmadaki bilgilere göre Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi ‘müşteri’ gibi kullanarak görüşme yaptı. Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı.

27
Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

''5 YILDAN BERİ BU İŞİ YAPARIM'': İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. ‘5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.’ diyerek ‘fuhuş için yer temin etme’ suçlamasına itiraz etti. Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise ‘Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış’ dedi.

37
Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

INSTAGRAM'DA FENOMENMİŞ: Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla Instagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Posta'da yer alan habere göre; Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro