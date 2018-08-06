Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

Adana’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği’nin yaptığı fuhuş operasyonunda müşteri kılığındaki polisten şüphelenince görüşmeyi keserek kurtulan ‘Pembe Panter’, son operasyonda müşteri kılığındaki polisin ‘uzun saçlı’ olmasına aldanınca yakayı ele vermişti. Fuhuş operasyonunda yakalanan 'Pempe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin nasıl yakalandığının detayları ortaya çıktı.
''POLİS OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİM'': Soruşturmadaki bilgilere göre Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi ‘müşteri’ gibi kullanarak görüşme yaptı. Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı.
''5 YILDAN BERİ BU İŞİ YAPARIM'': İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. ‘5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.’ diyerek ‘fuhuş için yer temin etme’ suçlamasına itiraz etti. Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise ‘Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış’ dedi.
INSTAGRAM'DA FENOMENMİŞ: Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla Instagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Posta'da yer alan habere göre; Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.
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