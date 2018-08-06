Fuhuş operasyonunda yakayı ele vermişti! Pembe Panter'den olay sözler

''POLİS OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİM'': Soruşturmadaki bilgilere göre Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti. Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi ‘müşteri’ gibi kullanarak görüşme yaptı. Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı.