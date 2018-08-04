Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

Adana polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyordu. Pembe Panter Ayşe, buluşmak isteyen 'müşterileriyle' internetten kameralı canlı görüşme yapıp kendini gösteriyordu.

INSTAGRAM'DA FENOMENMİŞ: Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla Instagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Posta'da yer alan habere göre; Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.