Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. (24) dün yakalanmıştı. Pembe Panter Ayşe'nin aynı zamanda makyaj konusunda Instagram fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

Adana polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyordu. Pembe Panter Ayşe, buluşmak isteyen 'müşterileriyle' internetten kameralı canlı görüşme yapıp kendini gösteriyordu.

18
Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

INSTAGRAM'DA FENOMENMİŞ: Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla Instagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. Posta'da yer alan habere göre; Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

28
Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

Dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı.

38
Fuhuş operasyonunda yakalanmıştı! Pembe Panter bakın kim çıktı

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro