Fuhuş çetesi hamamda üs kurmuş: Böyle basıldılar!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI: İş yerlerine gece eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 4 kadın kurtarıldı. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları erkeklere pazarlayan 3 kişi gözaltına alındı.
Polis, ayrıca müşteri olarak bulunan 7 kişinin bilgisine başvurdu.
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