Fuat Oktay'dan hibrit otomobil mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toyota Sakarya fabrikasında düzenlenen "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış törenine katıldı.

Toyota'nın yenilenen Corolla'nın hattan indirilme törenine katılan Oktay, "Hibrit Toyota Corolla modelinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünya'nın en çok satan 2'nci markası olan Toyota ülkemiz otomobil ihracatında da 2'nci durumdadır. Toyota Corolla modeli ise Dünya'nın en çok satan modeli olarak ülkemizin gururudur. Hibrit modelinin ülkemizde üretilmesiyle bu alanda da önemli bir sıçrama yaşanacağına yürekten inanıyoruz. Ulaşım sektörü dünyadaki hızlı değişimin en çarpıcı örneklerine şahit olduğumuz alanlardan birisi. Refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte otomobil talebi de doğal olarak artıyor. Örneğin ülkemizde 2002'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 130 iken bugün bu rakam 2 bin 283'ü bulmaktadır. Her 3-4 kişiye bir aracın düştüğü ülkemizde akaryakıt tüketiminin artması tabidir. Petrol ve türevleri hem fiyat istikrarsızlığı hem de rezervlerin son yarım yüzyılda büyük ölçüde tükenebilecekleri öngörüleri sebepleri ile hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir" dedi.