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Fuat Oktay'dan dikkat çeken yeni dönem açıklaması

Fuat Oktay'dan dikkat çeken yeni dönem açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yeni dönemde işler çok daha hızlı gidiyor olacak. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye, önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlıyor olacak." dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 16:18 - Güncelleme: 28-07-2018 16:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Yozgat'e geldi. Oktay'ı AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, diğer ilgililer ve vatandaşlar karşıladı.

İlk olarak Vali Yurtnaç'ı makamında ziyaret eden Oktay, valilik şeref defterini imzaladı.  Yurtnaç'tan Yozgat hakkında brifing alan Oktay, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oktay, memleketini, topraklarını ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını anımsatan Oktay, "Hemşehrilerimizle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte olmak apayrı bir güzellik. İnsanın kendisini vatanında hissediyor olması, kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık." diye konuştu. 

TÜRKİYE'NİN KALKINMASI ÇOK DAHA HIZLANIYOR OLACAK
Oktay, yapılan sıcak karşılanmadan sonra Yozgat ile ilgili geniş bir brifing aldıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Yeni dönemde işler çok daha hızlı gidiyor olacak. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye, önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlıyor olacak. Bunun da her ilimize olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır." ifadesini kullandı.

Akşam sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geleceklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Belki orada biraz daha teknik konuda görüşüyor, tartışıyor olabiliriz ama yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı, ilimizi ilçelerimizle beraber nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız. Bu vesileyle bu sıcak karşılamadan dolayı bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Sayın Bakanıma, valime, sayın vekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok görüşüyor olacağız, tekrardan tüm hemşehrilerime saygılarımı iletiyorum." 

Oktay, daha sonra Yozgat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gezi Yolu!..... Devrim Yolu! 28 Temmuz 2018 16:47 HDP barajı aşıp Meclis’e girdi!... Delirdiler!... Türkiye'nin kalkınması için neden 16 yıl beklediler?.... Hangi engelleri aşmaya başlıyor olacaklar?...........

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Fuat Oktay
FUAT OKTAY KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi. Fuat Oktay nereli? : 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan

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