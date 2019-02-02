Fuat Oktay 'uyku yoktur haramdır' dedi hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen "Çorum-Yozgat Tedarik Zinciri İşbirliği Buluşması" programında iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir kalkınma hamlesi başlattığını, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi koyulduğunu belirtti.

Hedeflerimizden zerre geri adım atmadık

Bu hedefin yakalanması için mücadelenin devam ettiğini anlatan Oktay, "Biz o hedeflerimizden zerre geri adım atmış durumda değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten koyduğu hedeflerden zerre geri adım atan bir lider değildir. Ölümüne farklı yollar, çok daha ileri gitmek için farklı yollar araştırmanın peşindedir. Biz de onun hızına yetişmek için, koyduğu hedeflerin altını doldurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu işi birlikte omuzlamamız gerekiyor

Kalkınma hamlesine Şırnak, Hakkari, Kırklareli, Edirne de dahil 81 ilin katılacağını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

 "Bunun zaten bir sonraki adımına gideceğiz biz. Her bir ilçe buna dahil olmak zorunda. Aksi taktirde bizim dünyada koymuş olduğumuz hedeflerimize istediğimiz hızda yürüyor olma şansımız olmaz. Çorum ne kadar çalışıyorsa Yozgat o kadar çalışmak zorunda. Samsun ve Sinop bir o kadar çalışmak zorunda. İhracata bir o kadar katkı vermek zorunda. İstihdama bir o kadar katkı vermek zorunda. Vergi boyutuna bir o kadar katkı vermek zorunda. Hepimizin bu işi birlikte omuzlamamız gerekiyor. Onun için de artık başka şeyi konuşuyoruz. Sen-beni konuşmuyoruz. Çoktan bitti bu, bizi konuşuyoruz. İlden bölgesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmadan Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve oradan da birlikte sınırların ötesinde iş yapmak. Zaten Türkiye bunu yapıyor. Biz bunu yapıyoruz zaten ama şu anda arzu ettiğimiz yaptığımızı ikiye, üçe, beşe katlamak."

  • Siyaset 02 Şubat 2019 17:51
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