FSM'yi kilitleyen kaza 2 şerit kapalı

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolunda araçlar seyir ettikleri esnada köprünün üzerinde trafiğin durması üzerine bir otomobil aniden frene bastı. Otomobilin durduğunu fark eden minibüs sürücüsü de frene basınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu başlarını direksiyona ve araçlarının çeşitli yerlerine vuran 4 vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.