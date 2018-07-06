FSM'de şoke eden intihar! Trafik kilitlendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına bıraktı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. FSM Köprüsü'ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kimliği belirsiz şahsın intiharı sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.