F.S.M.'de intihar girişimi trafiği felç etti!

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, intihara teşebbüs etti. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, korkuluklara çıkan kişi ekiplerin 6 saat süren çabalarının ardından aşağıya indirildi.

F.S.M.'de intihar girişimi trafiği felç etti!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. 3 saatlik çabanın ardından şahıs intihardan vazgeçirildi.

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F.S.M.'de intihar girişimi trafiği felç etti!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde henüz kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, otomobil ile köprüye geldikten sonra korkuluklara çıktı. Şahsı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

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F.S.M.'de intihar girişimi trafiği felç etti!

İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve Kıyı Emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı köprünün ayağında şişme balon açtı.

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F.S.M.'de intihar girişimi trafiği felç etti!

Sürekli sigara içen şahıs zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtırken, müzakerecinin 3 saatlik çabaları sonucunda intihar girişiminden vazgeçirildi.

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