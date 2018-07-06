Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Ünlü popçu Demet Akalın sahne aldığı Bodrum'da giyim tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zaman zaman frikik veren Akalın, "Röntgenci arkadaşım, altımı çekmeye çalışma boşuna. Mayo var, hemde Gucci" diyerek herkesi güldürdü.

Popçu Demet Akalın, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beachte sahne aldı. HT Kulüp'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, akşam saatlerinde sahneye çıkan Akalın, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti. Eski ve yeni şarkıları ile yüzlerce kişiyi eğlendiren Akalın, "2004 senesinde Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve ben plajlarda sahne almaya başladık, yani happy hour akımını biz başlattık" dedi. Twitter

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Son dönemde giydiği pahalı kıyafetler ile dikkat çeken popçu, kuralı yine bozmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere takılan Akalın, "Frikik çeken arkadaşa dışarıda gerekeni yapın" dedi. Kahkaha eşliğinde esprilerine devam eden popçu, "Aman arkadaşlar şaka yapıyorum, şimdi ciddi anlarlar. Başımıza iş almayalım, onlar benim canım" diyerek muhabirlere sevgi gösterisi yaptı. Twitter

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Doğum günü olan bir kişiye bilekliğini hediye eden Akalın, çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. 35 bin TL olan çizmeleri ile dikkat çeken Akalın, "Ah canlarım, bu işler yavaş yavaş olur" dedi. Twitter

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