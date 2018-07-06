Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Ünlü popçu Demet Akalın sahne aldığı Bodrum'da giyim tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zaman zaman frikik veren Akalın, "Röntgenci arkadaşım, altımı çekmeye çalışma boşuna. Mayo var, hemde Gucci" diyerek herkesi güldürdü.

Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Popçu Demet Akalın, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beachte sahne aldı. HT Kulüp'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, akşam saatlerinde sahneye çıkan Akalın, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti. Eski ve yeni şarkıları ile yüzlerce kişiyi eğlendiren Akalın, "2004 senesinde Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve ben plajlarda sahne almaya başladık, yani happy hour akımını biz başlattık" dedi.

19
Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Son dönemde giydiği pahalı kıyafetler ile dikkat çeken popçu, kuralı yine bozmadı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere takılan Akalın, "Frikik çeken arkadaşa dışarıda gerekeni yapın" dedi. Kahkaha eşliğinde esprilerine devam eden popçu, "Aman arkadaşlar şaka yapıyorum, şimdi ciddi anlarlar. Başımıza iş almayalım, onlar benim canım" diyerek muhabirlere sevgi gösterisi yaptı.

29
Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Doğum günü olan bir kişiye bilekliğini hediye eden Akalın, çizmelerini isteyenlere ise pas vermedi. 35 bin TL olan çizmeleri ile dikkat çeken Akalın, "Ah canlarım, bu işler yavaş yavaş olur" dedi.

39
Frikik verdi uyardı: Röntgenci altımı çekmeye çalışma

Parmağındaki pırlanta yüzüğüne laf atanlara yanıt veren Akalın, "Hanım arkadaşlarım, kendiniz alın, sakın eşlerinizden istemeyin. Şeker olur, nohut olur, sonra ceviz kadar olur. Siz kendiniz alın" dedi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro