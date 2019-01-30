Freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı: Yaralılar var!
YALOVA'da freni boşalan iş makinesi karayoluna girip minibüse çarptı, kazada 6 kişi yaralandı. İş makinesinin hızla yokuş aşağı inip karayoluna çıkma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
YALOVA'da inşaat temel kazısı yapılan iş makinesi fren boşalması nedeniyle rampa aşağı inerek, yoldaki işçi taşınan minibüse çarptı. Kazada, 2 sürücü ve 4 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yalova-Bursa yolu yakınındaki Öğretmen İbrahim Uslu Sokak’ta meydana geldi.
Uysal Polat yönetimindeki iş makinesi ile yol kenarında temel kazısı yaparken, iddiaya göre fren boşalması nedeniyle araç yoldaki rampadan ana yola inerek Ahmet Cinemre yönetimindeki 34 EU 4168 plakalı işçi taşınan minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs refüjdeki bariyerlere vurarak durdu.