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Fransızlar PKK'ya üniversite yapıyor!

Fransızlar PKK'ya üniversite yapıyor!

FRANSA’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Patrice Franceschi ve arkadaşları Mardin’in karşısındaki Amude kentine üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Anlaşma Abdullah Öcalan’ın posteri önünde imzalanırken kurulacak üniversitede sanatçıların ve gezginlerin ders vereceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:12 - Güncelleme: 23-07-2018 09:12

Fransız yazar Patrice Franceschi ve bir grup arkadaşı Kuzey Suriye’de PKK/YPG’nin hakim olduğu bölgede bulunan Amude kentine bir üniversite ve kültür merkezi inşa etme kararı aldı. Adı Rojava Frankofon Kültür Merkezi (CCFR) olacak merkezde teknik bilimler alanında üniversite eğitimi de verilecek. Merkezin temelleri kısa bir süre önce atılırken inşaat aşaması sürüyor.

5 HEKTARLIK ALAN VERİLDİ
Eylül 2016’da YPG’nin komuta kademesi Franceschi’nin başında bulunduğu proje için Amude kentinde el koydukları bölgede 5 hektarlık bir alan verdi. Padisli Pierre Audat Mimarlık tarafından çizilen projeye göre kampüste eğitim binası, kütüphane, bir oditoryum, barınmak için yurtlar ile spor ve sergi alanları bulunacak. Kurulacak üniversite ve kültür merkezinde araştırmacılar, sanatçılar ve gezginlerin ders vereceği belirtiliyor.

Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Franceschi, projeyi tamamlayacak parayı toplayabilmek için ‘Asya Bağış Fonu’ (Fonds de dotation ASIA-FdA) adıyla 23 Ocak 2016’da resmi bir bağış fonu kurdu. Projesi Paris’te bulunan Pierre Audat mimarlık firması tarafından hazırlanan CCFR için Ağustos 2016’da bölgeye gelen Patrice Franceschi PKK/YPG’li yöneticilerle terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın posteri önünde anlaşma imzaladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 09:41 DAHA terörden akîttıkları KANLARI kurumadî diğer taraftan terörü besliyorlar olmaz Boyle Bir saçmalık Türkiye bu duruma FRANSIZ kalmaz

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