Fransızlar ayrılığı duyurdu! Terim'in göz bebeği gidiyor

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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