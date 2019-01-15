Fransızlar ayrılığı duyurdu! Terim'in göz bebeği gidiyor

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a 2017'de transfer olan ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan Younes Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu. Fransa'nın saygın yayın organlarından L'Equipe, Faslı yıldızın Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
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