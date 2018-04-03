  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fransız özel kuvvetleri sınırımızda: Menbiç'te hareketli saatler!

Fransız özel kuvvetleri sınırımızda: Menbiç'te hareketli saatler!

ABD askerlerinin iki yeni üs kurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten yeni bir son dakika haberi var. Yerel kaynaklar, Türkiye'nin teröristlerden temizlemek istediği kritik ilçeye Fransız özel kuvvetler askerlerinin de geldiğini bildiriyor. Ayrıca, Fransız askerlerinin ayrıca Amerikan kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığı da yine aynı kaynaklar tarafından aktarılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 17:43 - Güncelleme: 03-04-2018 17:43

Kuzey Irak'ta yayın yapan K24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, “Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor” dedi.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında terör örgütü YPG’nin temsilcilerinin de bulunduğu Suriye’nin kuzeyinden bir heyetle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin Reuters’a bilgi veren bir Kürt yetkili de, Macron’un, DAEŞ’e karşı mücadele için Menbiç’e asker gönderebileceğini söylediğini öne sürmüş, ancak Macron’un ofisi, bu bilgiye ilişkin bir yorum yapmamıştı.

Fransa'dan kriz çıkaracak yeni hamle!

Ankara, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron’a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” demişti.

Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya Suriye cevabı

MHP lideri Bahçeli'den Fransa'ya tepki

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fransız özel kuvvetleri sınırımızda: Menbiç'te hareketli saatler! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Farabi 03 Nisan 2018 18:57 valla eyide ediyorlar bence.bagira ,bagira gelecegiz,yakacagiz,yikacagiz diye bas bas bagirirsa devlet,onlarda boyle onlemalmaya calisirlar. Ansizizin,ses seda olmadan,bir gece varip yakip yikacaksin. Tellal cagira cagira olmazki bu isler

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro