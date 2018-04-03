Fransız özel kuvvetleri sınırımızda: Menbiç'te hareketli saatler!

Kuzey Irak'ta yayın yapan K24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, “Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor” dedi.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında terör örgütü YPG’nin temsilcilerinin de bulunduğu Suriye’nin kuzeyinden bir heyetle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin Reuters’a bilgi veren bir Kürt yetkili de, Macron’un, DAEŞ’e karşı mücadele için Menbiç’e asker gönderebileceğini söylediğini öne sürmüş, ancak Macron’un ofisi, bu bilgiye ilişkin bir yorum yapmamıştı.

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Ankara, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron’a sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” demişti.

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