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Fransız başkan talimatı verdi: Çok ilginç yasak!

Fransız başkan talimatı verdi: Çok ilginç yasak!

Fransa'nın batısında Maine-et-Loire bölgesindeki Briollay Belediye Başkanı Andre Marchand'ın semtin sivrisinek istilasına uğraması üzerine kendisine devamlı şikayette bulunan semt sakinlerine çaresizliğini anlatmak için ay başında 'sivrisineklerin semte girişini yasaklayan' bir karar aldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 21:53 - Güncelleme: 24-07-2018 21:53

Fransa'nın batısında Maine-et-Loire bölgesindeki Briollay Belediye Başkanı Andre Marchand, basına yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin yaşadığı Briollay'ın hazirandaki sellerden sonra sivrisinek istilasına uğradığını ve semt sakinlerinin de bundan şikayetçi olduğunu söyledi.

Semt sakinlerinin, sivrisinekler konusuna çözüm bulması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Marchand, kendisinin de bu ay başında 'sivrisineklerin semte girişini yasaklayan' bir karar almak zorunda kaldığını belirtti.

SİNEKLER AZALDI

Marchand, "Bu (karar) insanlara bu konuda hiçbir şey yapamayacağımı anlatmanın mizahi yoludur" dedi.

Semtin çeşitli yerlerinde sivrisinekler için tuzaklar yerleştirdiğini ancak buna rağmen halkın hala şikayetçi olduğunu dile getiren Marchand, elinden daha fazla bir şey gelmediğini kaydetti.

Marchand, kararı aldıktan sonra tesadüfen sivrisineklerin azaldığını ancak herhangi bir sel durumunda yeniden semtin sivrisinek istilasına uğrayabileceğini sözlerine ekledi.

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