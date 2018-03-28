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Fransız basınından Türkiye için küstah çağrı!

Fransız basınından Türkiye için küstah çağrı!

Fransa'nın yüksek trajlı gazetelerinden Le Figaro yazarı Renaud Girard, Türkiye'nin bölgede elini güçlendirmeye devam ettiğini Avrupa ülkelerinin artık bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 08:55 - Güncelleme: 28-03-2018 08:55

Le Figaro yazarı, Avrupa ülkelerinin terör örgütü YPG için bir şeyler yapması gerektiğini aksi durumda Türkiye'nin bölgede elinin güçleneceğini yazdı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına karşı düzenlenen operasyonlar Amerika ve Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türk ordusunun geri çekilmesi için açıklama üstüne açıklama yapan yetkililer önemsenmedi ve Afrin örgütün işgalinden kurtarıldı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki bu kararlılığı Fransız medyasında geniş yer bulmaya devam ediyor.

DOĞU'DAKİ DOSTLARA İHANETMİŞ

Ülkenin yüksek trajlı gazetelerinden Le Figaro yazarı Renaud Girard, "Doğu'da dostlarına ihanet eden Batı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI

Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuçlarını değerlendiren Girard, Türkiye'nin bölgede elini güçlendirmeye devam ettiğini Avrupa ülkelerinin artık bir şeyler yapması gerektiğini söyledi.

OSMANLI GİBİ...

Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Harekatı'na da Avrupa ülkelerinin sessiz kaldığını ifade eden Fransız yazar, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yaşanan sessizliğin bugün de sahnelendiğini belirtti.

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  • TACETTİN 28 Mart 2018 09:04 ULAN AT HIRSIZI ZORUNAMI GİTTİ DİNSİZLERRR

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