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Fransız bakandan küstah Afrin açıklaması!

Fransız bakandan küstah Afrin açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin terör örgütü YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu eleştiren açıklamalarda bulundu. Drian Afrin operasyonuyla ilgili “Ankara savaşa, savaş eklememeli” ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:27 - Güncelleme: 07-02-2018 13:27

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran’ın Suriye’de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti. Le Drian, “Ankara savaşa, savaş eklememeli” ifadelerini kullandı.

Le Drian, ‘Suriye’de uluslararası hukukun Türkiye, Şam yönetimi, İran, Doğu Guta (Şam’ın banliyösü) ve İdlib’e saldıranlar tarafından ihlal edildiğini’ söyledi.

HERKESİN ÇEKİLMESİ GEREKİR: Fransız Bakan, ‘Türkiye’nin Suriye’den asker çekmesini isteyip istemediğine’ dair soruya “Suriye’de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir” sözleriyle yanıt verdi.

FRANSIZ BAKAN BM'Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRMIŞTI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'ye Afrin operasyonunu sonlandırma çağrısı yaparak BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ERDOĞAN MACRON'A RAHATSIZLIĞINI BİLDİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında ‘işgal’ uyarısı yapan açıklaması üzerine Ankara ve Paris arasında yaşanan sert söz düellosunun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen günlerde telefonda görüşmüştü.

İŞGAL KELİMESİNİN KULLANILMASINDAN ENDİŞELİYİM

Bir saat süren görüşmede Erdoğan, Macon’un ‘işgal’ kelimesini kullanmasından duyduğu endişeyi dile getirdi, Macron ise“şartlı cümle kurdum, bu durum ortaya çıkarsa dedim” yanıtını verdi. Macron operasyonun sınırları ve süresi hakkında Erdoğan’dan güvence istedi. Erdoğan ise zaman vermeden, ‘süresi ve sınırları belli bir operasyon olduğunu’ söylemekle yetindi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 14:55 AZ KALDI SONUNUZ GELECEK BU VATAN BÖLÜNMEZ VE ELE GEÇİRİLEMEZ AĞZI OLAN YILLARDIR KONUŞUR AMA TÜRK DEVLETİ CEVAP VERMESİNİ BİLİR.

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