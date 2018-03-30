Fransa'ya sığınan Azerbaycanlı gazeteciye silahlı saldırı!

Sürgündeki Azerbaycanlı gazeteci Rahim Namazov, Fransa'nın Toulouse kentinde vuruldu. Hastaneye kaldırılan Namazov'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıda Namazov'un eşinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Namazov 2010 yılından Azerbaycan'dan kaçmıştı. Ünlü gazeteci Azerbaycan ordusundaki askerlere yönelik yapılan kötü muamele hakkındaki haberleri nedeniyle hapse girmişti.

Olayın gerçekleştiği Colomiers bölgesinin belediye başkanı Karine Michelet-Traval, "Rahim Namazov ülkesinde işkence görmüş ve hapse girmiş bir gazeteciydi ve Fransa'da siyasi mülteci statüsündeydi" ifadelerini kullandı.

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