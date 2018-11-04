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Fransa'ya sebze-meyve ihracatında hedef 100 milyon dolar

Fransa'ya sebze-meyve ihracatında hedef 100 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Fransa'ya yapılan meyve sebze ürünleri ihracatının arttığını belirterek bu pazarda kısa vadede 100 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 02:20 - Güncelleme: 04-11-2018 02:20

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince, SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'nda açılan stantta Türk ürünleri tanıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, Hong Kong, Çin ve Rusya'daki gıda fuarlarının ardından 21-25 Ekim'de SIAL Paris Fuarı'na katıldıklarını belirtti.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SIRADA
SIAL Paris'in dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Uçak, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarda Türkiye'nin katılımcı açısından Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra dördüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI
Uçak, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılının Ocak - Ekim döneminde yüzde 11'lik artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fransa'ya ihracatımız ise yüzde 4'lük artışla 35 milyon 162 bin dolara yükseldi. Fransa, meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığımız 9'uncu ülke konumunda.

POTANSİYEL 100 MİLYON DOLAR
Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatta ise 16,3 milyon dolar ile 7'nci sırada. Fransa pazarı ihracatımızı çok daha fazla artırabileceğimiz ve kısa vadede 100 milyon dolara ulaşabileceğimiz potansiyele sahip."

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