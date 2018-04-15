  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni!

Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni!

Terör örgütü YPG'nin elinde bulunan Fransa vatandaşı 700 DEAŞ'lı teröristin nerede yargılanacakları ve ülkeye geri alınıp alınmaması Fransa'da sık sık tartışma konusu oluyor. Macron'un son zamanlarda YPG'ye destek veren açıklamalarının nedeninin bu olduğu tahmin ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-04-2018 10:08 - Güncelleme: 15-04-2018 10:08

YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yakalanan Fransız pasaportu DEAŞ'lı teröristlerin durumu YPG ile Fransız hükümeti arasında sorun olmaya başladı.

Fransa söz konusu teröristleri geri almak yerine yakalandıkları yer olan Suriye'de yargılanmalarını istiyor.

YPG TEHDİT EDİYOR: Ancak terör örgütü YPG'nin yargılama gibi bir mekanizması bulunmadığı için DEAŞ'lı teröristlere bakmak zorunda. Bu durumdan dolayı elinde koz olan YPG, son zamanlarda Fransız hükümetini sıkıştırmaya başladı.

Bakım maliyetini bahane eden YPG, Fransız hükümetinden yardımlarını artırmasını istiyor. Aksi takdir de DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine geri göndermekle tehdit ediyor.

YPG'YLE GÖRÜŞME

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' ifadelerini kullandıktan bir hafta sonra Elysee Sarayında YPG'li teröristlerle görüşme yapmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fransa'nın YPG'ye destek olmasının nedeni! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro