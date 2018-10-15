  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fransa'nın sel baskını: En az 5 ölü

Fransa'nın sel baskını: En az 5 ölü

Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde etkili olan sağınak yağış ve fırtına can aldı. Yağış sonrası oluşan ani sel sebebiyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-10-2018 13:22 - Güncelleme: 15-10-2018 13:22

Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesinde birkaç saat içinde, son aylarda gerçekleşen yağışlardan daha fazla yağmur yağdı. Yağmur sonrası oluşan ani sel sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Aude Bölge Başkanı Alain Thirion, afet bölgelerine birçok kurtarma helikopterinin gönderildiğini açıkladı.

SEL UYKUDA YAKALADI Başkan Thirion “Hala çatılara tırmanıp kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, su akıntısı çok kuvvetli olduğu için sadece havadan tahliye yapabiliyoruz” açıklamasında bulundu. Bir kişinin ani sel sularına uyurken yakalandığı için hayatını kaybettiğini açıklayan Thirion, vatandaşların ani taşkınlara karşı tetikte olması gerektiğini söyledi.

Fransa’da yılın bu zamanlarında sağanak yağışlar nadir bir olay değil ancak meteorologlar, denizlerdeki suyun normale göre daha sıcak olmasından dolayı, yağışların alışılmışın dışında olabileceğini açıkladı. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede 1900’den beri en sıcak yazın yaşandığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fransa'nın sel baskını: En az 5 ölü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ekim 2018 13:41 gerçekten çok üzücü bir durum, masum insanlar ölmesin.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro