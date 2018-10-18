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Fransa'dan Suudi Arabistan'a soğuk duş!

Fransa'dan Suudi Arabistan'a soğuk duş!

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 10:07 - Güncelleme: 18-10-2018 10:07

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan'la ilgili bir son dakika kararı aldı.

Bruno Le Maire Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gelecek hafta Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransa Dişişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.

İfade ve basın özgürlüğü ile gazetecilerin korunmasının İngiltere, Fransa ve Almanya için kilit önemde öncelikler olduğu belirtilen açıklamada, "2 Ekim'den bu yana ailesinin irtibatı kaybettiği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı aydınlatılmalıdır." denilmişti.

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