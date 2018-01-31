Fransa'dan haddi aşan Afrin açıklaması! Türkiye'den anında yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Le Figaro gazetesine Türkiye'nin terör gruplarına karşı yürüttüğü Afrin operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Macron Fransız Le Figaro gazetesine, Türkiye'nin terör gruplarına karşı Afrin'de yürüttüğü harekâta ilişkin, 'operasyonun terörle mücadele kapsamında olması, işgal temelli olmaması' gerektiğini söyledi.

Macron şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür."

YILDIRIM'DAN MACRON'A YANIT! İŞGAL YOK

Başbakan Binali Yıldırım basın toplantısında Macron' yanıt verdi. Yıldırım ''Fransa'nın düşüncesi sakat. Biz işgal mantığı içinde hareket etmiyoruz'' dedi. Yıldırım Macron'a şu sözlerle tepki gösterdi.



''Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir. Türkiye her türlü terör tehdidine karşın yapması gerekeni yapar. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan Suriye ve Irak'taki terör koridoru oluşturulmasına engel olacak."

MÜTTEFİKLER İLE KOORDİNASYON HALİNDE OLMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini' vurguladı.



Macron "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

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