Fransa'dan dikkat çeken Güney Çin Denizi kararı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, La Provence gazetesine konuştu. Geçen yılın başında tamir ve güncel teknoloji uyumu işlemleri için ülkenin güneyindeki Toulon'da bulunan askeri tersanede bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün, kısa süre içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını kaydeden Parly, geminin 2019'da Hint Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.
Parly, Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyir hürriyetinin tehdit altında olduğu örneğini vererek, Charles-De-Gaulle uçak gemisinin buraya gönderileceğini belirtti.
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