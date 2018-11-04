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Fransa'dan ayrılmak istiyorlardı: Sonuç belli oldu!

Fransa'dan ayrılmak istiyorlardı: Sonuç belli oldu!

Yeni Kaledonya halkı Fransa’dan bağımsızlık konusunda sandık başına gitti. Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 174 bin seçmen, Fransa'nın bir parçası olarak kalmak veya bağımsızlık için düzenlen referanduma katıldı. Ancak sandıktan 'hayır' çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 17:52 - Güncelleme: 04-11-2018 17:52

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Yeni Kaledonya medyasından aktardığına göre, oyların 3'te 2'si sayıldı. Yüzde 80 katılımın olduğu referandumda, halkın yüzde 60'ı bağımsızlık referandumunda 'hayır' oyu kullandı.

Fransa'dan ayrılmak için referandum çalışmaları esnasında, ülkenin yerli halkı Kanaklar ve bağımsızlık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen kampanyalarda, ''Sömürgeci otoritelerin prangalarından kurtulalım'' sloganı öne çıkmıştı.

"YENİ KALEDONYA BİR MÜCEVHER"

Geçtiğimiz mayıs ayında adayı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'mücevher' olarak tanımladığı Yeni Kaledonya'daki referandumda taraf olmayacaklarını açıklamıştı.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 18:28 Avrupa Birliği'ne Üye Ülkede kalmak akıl karı ..

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