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Fransa’da karnı her gün büyüyordu çareyi Türkiye’de buldu

Fransa’nın Paris kentinde yaşayan 68 yaşındaki 3 çocuk sahibi Ömer Gök, uzun süredir göbeğinde oluşan 20 santimlik fıtıkla yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Eşi Menşure Gök ile birlikte rahatsızlığına çözüm arayan Gök, Fransa’da birçok kliniğe gitti ancak kendisinde kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olmasından dolayı ameliyat olamayacağı buradaki doktorlarca söylendi ve yaşamına bu şekilde devam etmesi istendi.

Durumu kabullenmeyerek araştırmalarını sürdüren Gök ailesi rotayı Türkiye’ye çevirdi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş’la irtibat kuran Ömer Gök hemen tedavi altına alındı. Dr. Gökhan Sarıtaş ve deneyimli bir ekip tarafından durumu değerlendirilen Gök’ün 2 saatlik ameliyatla karnındaki 20 santimlik fıtık tedavi edildi ve 1 haftalık süre içerisinde hastaneden taburcu oldu.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Sarıtaş, hastanın 20 santim çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi. Sarıtaş, 2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladıklarını normalde göbek fıtığı ameliyatlarının kolay gibi göründüğünü ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibariyle sürecin biraz zorlu olduğunu belirtti. Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak dünya standartlarında hizmet verdiklerinin de altını çizen Sarıtaş, hastaya uygun olan operasyonları başarıyla yaptıklarını söyledi.

  • Güncel 31 Ocak 2019 11:30
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